Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Mide bulandıran olayın adresi bu kez Çanakkale oldu. Eceabat ilçesindeki bir orman kampında kadın doktora kabus yaşatıldı. 26 Haziran'da yaşanan olayda duş alan bir kadın doktor soyunma odasında gizlice görüntüsünün çekildiğini fark etti. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde pratisyen hekim olarak görev yapan B.A. isimli kadın yaşadığı şok sonrası durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ DE DOKTOR ÇIKTI

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın özel haberine olay yerinde yapılan incelemeler sonucu şüphelinin İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M. (57) olduğu tespit edildi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde ise birden fazla uygunsuz fotoğraf bulundu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.