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Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Çanakkale'de akılalmaz olay! 26 Haziran'da orman kampında yaşanan olayda 31 yaşındaki pratisyen hekim B.A. soyunma kabininde gizlice fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Mağdur kadın hemen durumu polise bildirdi. Ekipler sapığı kısa sürede yakalandı. Fotoğrafları çeken kişinin de İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M. olduğu belirlendi. Şüphelinin telefonunda çok sayıda uygunsuz fotoğraf çıktı. Gözaltına alın

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı
Ufuk Dağ

Mide bulandıran olayın adresi bu kez Çanakkale oldu. Eceabat ilçesindeki bir orman kampında kadın doktora kabus yaşatıldı. 26 Haziran'da yaşanan olayda duş alan bir kadın doktor soyunma odasında gizlice görüntüsünün çekildiğini fark etti. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde pratisyen hekim olarak görev yapan B.A. isimli kadın yaşadığı şok sonrası durumu polise bildirdi.

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı 1

ŞÜPHELİ DE DOKTOR ÇIKTI

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın özel haberine olay yerinde yapılan incelemeler sonucu şüphelinin İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M. (57) olduğu tespit edildi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde ise birden fazla uygunsuz fotoğraf bulundu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Doktor Fotoğraf Çanakkale kamp
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