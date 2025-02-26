Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

Kabine değişikliği ne zaman gerçekleşecek? Kulisler bu sorunun yanıtını ararken gündeme yeni isimler de geliyor. Bazı bakanların değişmesine kesin gözüyle bakılırken bazı bakanlıklar da ise isimler sabit. İşte Ankara'da konuşulan son gelişmeler...

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Kabine değişikliğiyle ilgili son kulisleri şu ifadelerle aktardı;

Kabine değişikliğinin bayram sonrasına kalma durumu var, yüksek ihtimalle değişiklikler Haziran ayında olacak.

6 BAKAN DEĞİŞEBİLİR

Ankara'daki kaynaklar kabine konusunda değişiklik sayısının 4 ile 6 arasında olacağını ifade ediyor.

CEVDET YILMAZ'IN GÖREVİ DEĞİŞEBİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kabine içerisindeki görevi değişebilir. Uzun süredir AK Parti'de Mali İşler Başkanı olarak görev yapan Vedat Demiröz de ya kabinede ya da Külliye'de önemli bir görev alacak gibi gözüküyor.

DEĞİŞMESİ BEKLENEN BAKANLAR

Pazartesi günkü kabinede bazı bakanlara teşekkür edileceğine yönelik iddialar vardı, bu gerçekleşmedi.

Değişmesi kuvvetle muhtemel 4 bakanlığın yanına sürpriz 2 bakanlık da eklenebilir. Değişmesi beklenen Sanayi ve Teknoloji bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı devam ediyor.

HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR

Bakan olmayı bekleyen de birçok siyasetçi var.

Uzun zamandır AK Parti ana kademesinde görev alan Hamza Dağ, Erkan Kandemir ve Çiğdem Karaaslan bakanlık bekleyen isimler arasında.

Eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın ismi de bakanlık için geçiyor.

İl - ilçe belediye başkanları, Ankara bürokratları arasında da bakanlık konusunda kulis çalışması yapan onlarca isim var.