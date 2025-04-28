Kabine toplanıyor! Ana gündemde İstanbul depremi ve 'terörsüz Türkiye' var

Kabine, iki hafta aranın ardından toplanıyor. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında terörsüz Türkiye, Kıbrıs meselesi, Suriye ve Gazze’deki son durum ile ekonomik gelişmeleri değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM: İSTANBUL DEPREMİ

Kabine Toplantısı'nda, İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin detayları ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca riskli binalarla ilgili atılacak adımlar toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Kabinede Kentsel dönüşüm çalışmalarının da konuşulması öngörülüyor.

Toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin etkilerini aktarması bekleniyor.

Son olarak Kıbrıs adasındaki gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.