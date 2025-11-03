Kabine toplantısı bugün! Ana gündem: Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Gazze'deki gelişmeler toplantının ana gündemini oluşturacak.

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak.

Kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİDEKİ VERİLER

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak.

Toplantıda ekim ayı enflasyon verileri masada olacak.

Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Kabinede Gazze de konuşulacak.

İlan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak.

Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden ima