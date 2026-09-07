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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyasında başvuru tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 50 bin sosyal konut projesinde 2027 Mart ayı itibarıyla anahtarların teslim edileceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için tarih verirken Yarısı Bizden kampanyasının süresinin de uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyasında başvuru tarihi belli oldu!
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; iç güvenlik ve bölgesel gelişmelerle 'Terörsüz Türkiye' süreci, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul teslim süreçlerinin görüşülmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul da 15 bin kiralık konut kampanyasında başvuru tarihi belli oldu! 1

"BU TOPRAKLARDA KİMSEYE AMELİYAT YAPTIRMAYIZ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Kabine toplantımızda huzur ve güvenliği artıracak kararlar aldık.
  • Selçuklu ve Osmanlı’yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz. Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.

GEMİ KAZALARI

  • Silivri’deki gemi kazasında 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor.
  • Girne’deki gemi kazasında yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. KKTC ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz.
  • İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul da 15 bin kiralık konut kampanyasında başvuru tarihi belli oldu! 2

  • Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE TARİH VERDİ

  • 81 ilde 50 bin sosyal konut projesinde 2027 Mart ayı itibarıyla anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız.
  • İstanbul'da 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah ekim ayında ilk kuramızı çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA SÜRE UZATILDI

  • Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz. Gelecek yıl da kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız kampanyamızdan faydalanabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kabine
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