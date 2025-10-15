Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması: "Eskişehir, dünyadaki en verimli ikinci saha"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 17.00'da başladı. Toplantıda Gazze'de sağlanan ateşkes için imzalanan güvence belgesi, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinin ele alınması bekleniyordu. 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yasamada Cumhur ittifakı olarak tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Yürütmede ülkemizin sorunlarına çözümler üretiyoruz: Yargımız, uluslararası çerçevede adaletin tecellisi için çalışıyor. İstikrar ve güven ikliminin değerini milletçe biliyoruz. Dünyada başka bir ülkede meydana gelse yerle yeksan olacağı gelişmelere biz milletçe göğüs geriyoruz.

"BİZİ ELEŞTİRENLER BUGÜN BİZİ MAHCUP ŞEKİLDE TAKDİR EDİYOR"

'Batılı ülkeler bize ne der' diye değil, 23 yılın birikimiyle politikalarımızı belirledik. Dün bizi hem korona salgınında hem de Rusya- Ukrayna savaşında umarsızca eleştirenler bugün mahcup şekilde 'haklısınız' diyorlar.

Dün hükümetin Gazze'deki vicdanlı duruşunu eleştirenler bugün yurt dışına alnı ak başı dik şekilde gidebiliyorlar. Bizi eleştirenler, üç yıl beş yıl sonra takdir eder konuma gelmeleri kendi gelişmeleri adına önemlidir.

Doğruyu gördüğü halde söylemeyenler için maalesef yapabileceğimiz bir şey yoktur.

ESKİŞEHİR'DEKİ NADİR ELEMENTLER SAHASI

Ana muhalefetin balıkları öne sürerek eleştirdiği nükleer enerjiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle muhalefetin çarpıttığı bir başka konuya değinmek istiyorum. Özellikle nadir toprak elementleri savunma sanayisinden elektrikli araçlara, haberleşmeden uzay teknolojilerine kadar pekçok alanda rol oynuyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri Barit ve Florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil. Biz işleteceğiz. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demek. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık.

"BU SAHA DÜNYANIN İKİNCİ EN BÜYÜK NADİR TOPRAK ELEMENTİ KAYNAK SAHASIDIR"

Bu saha dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'u Eskişehir'deki bu sahada bulunuyor. Dünyanın en büyük ilk 5 nadir toprak elementi üreticisi olmayı hedefliyoruz. Pilot tesisi, kısa zamanda endüstri tesisine dönüştüreceğiz. Bu teknolojiye sahip ülke ve firmalar bu tecrübelerini paylaşmaktan kaçınıyor. Bu engelin aşılması için uluslararası çalışmalar sürüyor. Deneyimli ülkelerle anlaşmalar imzalanıyor. Biz de Türkiye olarak teknolojik hafızaya sahip ülkelerin uzmanlarıyla işbirliği yapıyoruz. Bu sebeple Eskişehir'deki bu sahanın başka ülkeye verilmesi iddiaları akıl dışıdır. Bunu diyen kendi ülkesine iftira atıyordur.

"DENKLEM BASİT, MÜMKÜNSE ENGELLEMEK DEĞİLSE İTİBARSIZ HALE GETİRMEK"

Türkiye'nin yer altı zenginliğinin ekonomiye aktarılmasını istemeyenler şunu yapıyor; İşletilmesini sabote etmeye çalışıyorlar. Denklem basit, mümkünse engellemek değilse itibarsız hale getirmek. Nadir element toprağıyla ilgili süreç bundan ibarettir. Bu konuda hükümetimize iftira atanlar Kkaradeniz'deki doğalgaz ve Gabar'daki petrol konusunu da diline dolayanlardır. Bir kulp takıp itibarsızlaştırmak istediler. Bugün nadir toprak elementi için yaptıkları da budur. Milletimiz bize inansın, güvensin. Biz bu güveni boşa çıkarmayacağız.

Trabzon'daki ziyaretimizde bir müjdemiz oldu. Deniz üzerinde havalimanını inşa edeceğiz. Projeyi bitirdik ihalesini kısa zamanda yapıyoruz. Ardından bütün makineleri çalıştırmaya başlayacağız.

"ZAMAN OY AVCILIĞI YAPANLARI, MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI YAPANLARI DEĞİL BİZİ HAKLI GÖSTERDİ"

Aziz milletim, Türkiye'nin yıldızının giderek parlamasından, uluslararası itibarınınn yükselmesinden gurur duyuyoruz. Adaletten, müzakereden, diyalogdan yana tavrıyla her geçen gün aranan ülke alıyoruz. Batının örnek aldığı gıptayla izlediği ülke konumundayız. Suriye konusunda duruşumuzu bozmadık. O mazlumları teröristlerin zalimlerin insafına bırakmadık. Biz kimseyi geri göndermeme politikasıyla Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Üç beş oy uğruna Suriyeli mazlumlar hedef gösterilirken, zor zamanlarda bedel ödeyerek tavrımızı koruduk.

Tarihin doğru tarafında yer almayı bildik. Zaman oy avcılığı yapanları, mülteci düşmanlığı yapanları değil bizi haklı gösterdi. Bugün komşumuz Suriye ile birbirimizin yüzüne mahcubiyetle değil tebessümle bakıyoruz. Suriye'de istikrar güçlendikçe herşey daha da iyi olacak.

"GAZZE'Yİ VE FİLİSTİN DAVASINI SAVUNDUK"

Bütün bunları yaparken Gazze'de müzakere için elimizden geleni yaptık. Gazze'deki mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. İki yıldır süren soykırımın ardından Elhamdülillah, kırılgan da olsa barış tesis edildi. Sizler de izlediniz televizyonlarda. İki yıldır üzerine ölüm yağan Gazzeli küçük çocukların yüzü nihayet biraz güldü.

Gazze'de neler yaşadıklarını Gazzeli mazlumlar, masum çocuklar bilir. 67 bin şehidi toprağı vermeyi en iyi anneler babalar bilir. Enkazdan çıkan bir küçük eşyanın ne anlama geldiğini en iyi onlar bilir. Biz sadece empati kurabiliriz, onları anlamaya çalışabiliriz. Gazze'nin yükünü azaltan her çaba saygıya değerdir. Çıkıp 'sadece bir anlaşma imzaladılar' demek kimsenin haddine değildir.

"İSRAİL'İN KÖTÜ SİCİLİNİN FARKINDAYIZ"

İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin biz de farkındayız. Fakat buna rağmen biz de Gazzelliler de ümitvar olmak istiyor. Önceki gün Mısır'da yapılan zirve bu bakımdan çok önemliydi. Orada hem imzacı dört ülkeninm lider hem de diğer ülke liderleri olarak çok önemli bir irade ortaya koyduk. Bölgede barışa ve istikrara giden yolda çok önemli bir adım attık. Biz o iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. ABD, Katar ve Mısır'ın da benzer irade göstereceğine inanıyorum.

"ŞOV YAPMADAN, PR PEŞİNDE KOŞMADAN YARDIMA DEVAM EDECEĞİZ"

İnsanı yardımların girişleri hızlandı. Tüm aksaklıklara rağmen 350'den fazla tırımız Gazze'ye girdi, 400'ü giriş için bekliyor. Devamı da gelecek. Şov yapmadan, başkaları gibi pr peşinde koşmadan Gazze'ye ve oradaki mazlumlara yardıma koşmaya devam edeceğiz.

"HAKKIN RIZASI VE HALKIN DUASINDAN BAŞKA BİR BEKLENTİMİZ YOKTUR"

Biz, mazluma kol kanata gerereken sadece Rabbimizin rızasını gözetiyoruz. Hakkın rızası ve halkın duasından başka bir beklentimiz yoktur. Bugüne kadar olduğu gibi samimiyet ve tevazu rehberimiz olacak.

A MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bititirken A Milli Futbol Takımını şu sözlerle tebrik etti;

"Dün Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı 4-1 yenerek milletimize büyük mutluluk yaşatan millilerimizi tebrik ediyorum. Ayaklarına taş değmesin."