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Kabızlık sandı, kanser çıktı! Uzmandan uyarı: Yaş skalası düştü

Adana’da kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Meryem İnce (64), rektum kanseri tanısı aldı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin ardından robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen İnce, operasyonun ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başladı. Ameliyatın ardından 4'üncü günde taburcu edilmesi planlanan İnce, "Yürüdükçe kendimi daha iyi hissettim. Şu an çok mutluyum" dedi.

Kabızlık sandı, kanser çıktı! Uzmandan uyarı: Yaş skalası düştü

Ev kadını Meryem İnce, 4 ay önce yaşadığı kabızlık ve karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından rektum kanseri tanısı alan İnce, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini tamamladı. Ameliyat aşamasına geldiğinde eşi Azmi İnce (66) ile birlikte araştırma yapan İnce, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahi yönteminin uygulandığını öğrendi.

Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran İnce'nin, Doç. Dr. Orçun Yalav ve Öğr. Gör. Dr. İshak Aydın tarafından yapılan detaylı değerlendirme sonrası robotik rektum kanseri ameliyatına uygun olduğu kararlaştırıldı. Başarılı geçen operasyonun ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başlayan İnce, yoğun bakım sürecine gerek duyulmadan servise alınarak burada takip edildi.

'GÜNLERCE ARAŞTIRDIK'

Aradan geçen 4 günün ardından taburcu aşamasına gelen Meryem İnce, "Sinirlere zarar vermeyen bir yöntem olduğunu duyunca robotik cerrahi ameliyatı olmak istedim. Eşimle birlikte günlerce araştırdık. Önce sadece Ankara’da olduğunu duyduk. Sonra Adana'da da üniversite hastanesi olarak Balcalı'da bu teknolojinin kullanılmaya başlandığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Hocalarımdan Allah razı olsun, hemen ilgilendiler. Beni hazırladılar ve ameliyata aldılar. Ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladım. Yürüdükçe de kendimi daha iyi hissettim. Şu an 4 gün geçti ve taburcu olacağım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kabızlık sandı, kanser çıktı! Uzmandan uyarı: Yaş skalası düştü 1

HASTALAR 3-4 GÜNDE TABURCU OLABİLİYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Orçun Yalav, özellikle pelvis gibi karmaşık anatomik yapıların bulunduğu bölgelerde yapılan kanser ameliyatlarında cerrahi yöntemin önem taşıdığını söyledi. Robotik cerrahide küçük kesilerle ameliyat yapılabildiğini belirten Yalav, bunun bazı hastalarda doku travmasının azalmasına ve ameliyat sonrası hareketliliğin daha erken başlamasına katkı sağladığını ifade etti.

Yalav, "Açık ameliyatlarda büyük kesiler nedeniyle hastalarımız şiddetli ağrı yaşayabiliyordu. Serviste yürümelerini istediğimizde ağrı nedeniyle hareket etmekte zorlanıyorlardı. Robotik cerrahide ise yaklaşık 8 milimetrelik küçük kesilerle işlem yapabiliyoruz. Doku travmasının daha az olması hastanın hareket etmesini kolaylaştırabiliyor. Klasik yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz bazı ameliyatlarda hastanede kalış süresi 12 güne kadar çıkabiliyordu. Uygun hastalarda 3-4 gün içerisinde taburculuk mümkün olabiliyor" dedi.

Kabızlık sandı, kanser çıktı! Uzmandan uyarı: Yaş skalası düştü 2

REKTUM KANSERİNDE YAŞ SKALASI DÜŞTÜ

Rektum kanserinin artık daha genç yaşlarda da görülebildiğini vurgulayan Yalav, "Eskiden bu hastalığı daha çok 60-70’li yaşlarda görüyorduk. Ancak artık 40'lı yaşlarda da karşımıza çıkabiliyor. Ailesel risk faktörlerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Ailede bağırsak kanseri öyküsü bulunanların doktor kontrolünü ihmal etmemesi gerekiyor.

Tarama testlerinin de yaşa ve kişisel risk faktörlerine uygun zamanda yaptırılması önemli. Kolonoskopi sırasında tespit edilen bazı şüpheli lezyonlara erken dönemde müdahale edilebiliyor. Bu nedenle belirtileri dikkate almak ve taramaları aksatmamak gerekiyor" diye konuştu. Azmi İnce ise eşinin sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, 4 gün içinde taburculuk aşamasına gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kabızlık kanser
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