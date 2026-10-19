Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur gece paylaştı! "Dostuna da düşmanına da..."

Son dönemde Azerbaycan'da devlet okullarında başörtüsünün yasaklanması Türkiye'de eleştirildi. Bu eleştirilere tepki veren Azerbaycan kamuoyunda tartışmalı haberler yayınlandı. Bir internet sitesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ele alan haberlerin ardından büyükelçilikten jet bir açıklama gelmişti.

ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Azerbaycan’ın bağımsızlık günü dolayısıyla bir paylaşım yaparak “Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.” İfadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI GECE PAYLAŞTI

Aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik; AK Parti genel başkan yardımcısı Kürşad Zorlu da Azarbaycan Bağımsızlık Günü’ nü kutladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da dün gece bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında “Büyük devletler fevri davranmaz, dostuna da düşmanına da…” ifadelerini kullanan Cesur, uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olarak görev yapıyor.