HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur gece paylaştı! "Dostuna da düşmanına da..."

Azerbaycan'da son günlerde yaşananlar Türkiye'de de gündem oldu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutlamıştı. Bu gelişmelerin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanının gece yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur gece paylaştı! "Dostuna da düşmanına da..."
Ufuk Dağ

Son dönemde Azerbaycan'da devlet okullarında başörtüsünün yasaklanması Türkiye'de eleştirildi. Bu eleştirilere tepki veren Azerbaycan kamuoyunda tartışmalı haberler yayınlandı. Bir internet sitesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ele alan haberlerin ardından büyükelçilikten jet bir açıklama gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın danışmanı İsmail Cesur gece paylaştı! "Dostuna da düşmanına da..." 1

ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Azerbaycan’ın bağımsızlık günü dolayısıyla bir paylaşım yaparak “Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın danışmanı İsmail Cesur gece paylaştı! "Dostuna da düşmanına da..." 2

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI GECE PAYLAŞTI

Aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik; AK Parti genel başkan yardımcısı Kürşad Zorlu da Azarbaycan Bağımsızlık Günü’ nü kutladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da dün gece bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında “Büyük devletler fevri davranmaz, dostuna da düşmanına da…” ifadelerini kullanan Cesur, uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olarak görev yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selde her şeyini kaybetti! Ama yaptığıyla insanlık dersi verdiSelde her şeyini kaybetti! Ama yaptığıyla insanlık dersi verdi
Kabızlık sandı, kanser çıktı! Yaş skalası düştüKabızlık sandı, kanser çıktı! Yaş skalası düştü

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Danışman Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.