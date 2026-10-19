HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Selde her şeyini kaybetti! Ama yaptığıyla insanlık dersi verdi

İçerik devam ediyor

İstanbul'da yaşanan sel felaketinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Ayazağa'daki faciada bir kişi araçta sıkıştı. Bunu gören esnaf hemen canını hiçe sayarak onu kurtarmaya gitti ve pencereden çıkardı. Selde her şeyini kaybettiğini belirten esnaf, "Dünya malı bir şekilde yerine getirebilir ama bir insanın canı hiçbir şekilde yerine getirilemez." ifadelerini kullandı.

Sarıyer Ayazağa'da sağanak yağışın neden olduğu selde araçta mahsur kalan bir kişi, canını hiçe sayan esnaf Recep Uzunkavak tarafından ön camdan çıkarılarak kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selde her şeyini kaybetti! Ama yaptığıyla insanlık dersi verdi 1

AYAZAĞA KABUSU YAŞADI

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmurun ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde birçok iş yerini su bastı, selle birlikte araçlar sürüklendi. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Ayazağa Mahallesi'nde bir araç sürücüsüyle beraber suda mahsur kaldı.

GÖRDÜ! HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Mahsur kalan sürücü tüm çabalarına rağmen araçtan çıkamayınca çevrede bulunan esnaf Recep Uzunkavak yardımına koştu. Canı pahasına sel suyuna giren Recep Uzunkavak, sürücüyü mahsur kaldığı aracın ön camından çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde su içerisinde bir aracın şoförüyle birlikte mahsur kaldığı, esnaf Recep Uzunkavak'ın panik içindeki adamı aracın ön camından kurtardığı anlar yer alıyor.

Selde her şeyini kaybetti! Ama yaptığıyla insanlık dersi verdi 2

"ÇOK TİTRİYORDUM"

Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran işletme sahibi Recep Uzunkavak, "14 Ekim'de yaşanan sel sonucunda dükkanımdaki tüm her şeyi bıraktım. Bir aracın içerisinde, şoför mahsur kalmıştı. Ön kaput ve cama kadar su vardı. Aracın içerisinde de su olduğunu gördük ve adamın orada can çekiştiğini gördüm. Canım pahasına adamı kurtarmayı göze almıştım. Adamı gidip oradan kurtarmaya çalıştım. Bayağı da bir zorladım. Camdan çıkarttık adamı. Kapıdan da çıkartamadık, Bayağı bir yordu. Dengemi kaybettim. Ama kurtarabildik, çok şükür. Buraya geldim hemen tişörtümü çıkarttım. Eşime gitmesem adamın öleceğini söyledim. Soğuktan değil, o soğukkanlılıkla çok titriyordum. Vücudum soğumuştu" ifadelerini kullandı.

Selde her şeyini kaybetti! Ama yaptığıyla insanlık dersi verdi 3

"NE VARSA BÜTÜN HER ŞEYİM GİTTİ"

O gün selde hiçbir şeyini kurtaracak durumu olmadığını söyleyen Recep Uzunkavak, "Her şey çok hızlı gelişti. Yaklaşık 5 dakika içerisinde yerle bir oldu burası. Sel ve suların içerisinde kaldık. Eşimle birlikte kazıyarak yapmış olduğum dükkanım telef oldu, gitti. Elektronik eşyalar gitti. Spot makineler gitti. Ne varsa bütün her şeyim gitti. Sadece sevindiğim, yanımda çalışan personellerimin canını kurtarmam. Boğulma içinde olan bir insanın canını kurtarmam. Sadece bunlara seviniyorum. Dünya malı bir şekilde yerine getirebilir ama bir insanın canı hiçbir şekilde yerine getirilemez. Bir vatandaş olarak üstüme düşeni fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Zararım çok büyük. Devletimizden mağdur olduğumuz durumla ilgili bize el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabızlık sandı, kanser çıktı! Yaş skalası düştüKabızlık sandı, kanser çıktı! Yaş skalası düştü
Abdullah Özdemir Eyüpsultan'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret ettiAbdullah Özdemir Eyüpsultan'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
sel İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.