Kablosuz kulaklıkta düşük gecikme modu nedir, ne işe yarar?

Son yılların gözde teknolojik ürünlerinden biri olan kablosuz kulaklıklar teknolojinin geldiği önemli noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. Eski tip kulaklıkların yaşattığı kablo karışıklığı sorunlarına karşılık yeni tip kablosuz bluetooth teknolojili kulaklıklar kullanıcıları büyük oranda rahatlatmıştır ve birçok avantaj sağlamaktadır.

Kablosuz kulaklıkta düşük gecikme modu nedir, ne işe yarar?
Ferhan Petek

Kablosuz kulaklıklar kullanıcıların, müzik çalar cihazlarında, bilgisayarlarında, cep telefonlarında ya da diğer mobil cihazlarda kullanabildiği stereo kulaklık modelleridir. Bluetooth kulaklıkların, sürücülerine ses gönderme ve sürücülerden ses alma yöntemleri dışında eski tip kablolu kulaklıklardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu tür kulaklık modellerinin temel hedefi elektrik enerjisi olan ses sinyallerini se dalgalarına dönüştürmekle görevli bir dönüştürücü olmaktır.

Kablosuz kulaklıkta düşük gecikme modu, low latency mode nedir?

Kulaklıklarda düşük gecikme modu ya da orijinal dilindeki adı ile low latency mode bulunmaktadır. Bu mod daha fazla pil ömrü harcamasına rağmen daha fazla bağlantı gücü sağlamaktadır. Daha sık şarj etme gereksinimine de neden olan bu durum herhangi bir yayının, sesin kullanıcıya ulaşmasındaki gecikme süresini azaltmaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

Kablosuz kulaklıklarda düşük gecikme modu sayesinde kullanıcılar çok daha sağlıklı bir etkileşim yaşayabilmektedirler. Genel olarak daha düşük gecikme süresi sağlayan düşük gecikme modu statik elektrik deşarjını da ifade etmektedir.

Kablosuz kulaklık özellikleri nelerdir?

Kablosuz bağlanma özelliği sayesinde bu tür kulaklıklar bilgisayarlar ile tablet ve telefon gibi mobil cihazlar ile kolayca entegre olabilir ve büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ellerin serbest kalmasından kablo karışıklığı ile uğraşma problemini ortadan kaldırmaya birçok avantaj sağlayan kablosuz kulaklıkların bazı özellikleri ve kullanım faydaları şu şekildedir:

  • Kablo karmaşıklığını sona erdiren kablosuz kulaklıklar sayesinde kullanıcılar daha rahat hareket etmekte, dinledikleri müziğin ya da oynadıkları oyunun keyfini çıkartabilmektedir.
  • Daha hafif ve daha rahat oldukları için uzun süren kullanımlarda dahi kulakları rahatsız etmezler.
  • Bluetooth kulaklıklar genel olarak çeşitli kontrol mekanizmaları ve mikrofonlarla donatılmış olarak üretilir. Bu sayede de müzik dinleme, çalma ya da duraklatma, telefon aramalarına yanıt verme ve görüşmeleri sonlandırma gibi komutlar bu kulaklıklar aracılığı ile verilebilir.
  • Bazı kablosuz kulaklık modellerinde gürültü engelleme özelliği bulunmaktadır. Bu sayede dışarıdan gelen sesleri azaltarak dinlenen sesi öne çıkartır.
  • Bu kulaklıklar şarj edilebilir bataryalara sahiptir. Bu sayede ise daha uzun kullanım süresi olur.
