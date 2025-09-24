Kablosuz kulaklıkta düşük gecikme modu nedir, ne işe yarar?

Kablosuz kulaklıklar kullanıcıların, müzik çalar cihazlarında, bilgisayarlarında, cep telefonlarında ya da diğer mobil cihazlarda kullanabildiği stereo kulaklık modelleridir. Bluetooth kulaklıkların, sürücülerine ses gönderme ve sürücülerden ses alma yöntemleri dışında eski tip kablolu kulaklıklardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu tür kulaklık modellerinin temel hedefi elektrik enerjisi olan ses sinyallerini se dalgalarına dönüştürmekle görevli bir dönüştürücü olmaktır.

Kablosuz kulaklıkta düşük gecikme modu, low latency mode nedir?

Kulaklıklarda düşük gecikme modu ya da orijinal dilindeki adı ile low latency mode bulunmaktadır. Bu mod daha fazla pil ömrü harcamasına rağmen daha fazla bağlantı gücü sağlamaktadır. Daha sık şarj etme gereksinimine de neden olan bu durum herhangi bir yayının, sesin kullanıcıya ulaşmasındaki gecikme süresini azaltmaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

Kablosuz kulaklıklarda düşük gecikme modu sayesinde kullanıcılar çok daha sağlıklı bir etkileşim yaşayabilmektedirler. Genel olarak daha düşük gecikme süresi sağlayan düşük gecikme modu statik elektrik deşarjını da ifade etmektedir.

Kablosuz kulaklık özellikleri nelerdir?

Kablosuz bağlanma özelliği sayesinde bu tür kulaklıklar bilgisayarlar ile tablet ve telefon gibi mobil cihazlar ile kolayca entegre olabilir ve büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ellerin serbest kalmasından kablo karışıklığı ile uğraşma problemini ortadan kaldırmaya birçok avantaj sağlayan kablosuz kulaklıkların bazı özellikleri ve kullanım faydaları şu şekildedir: