Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını devam ediyor. Yangının boyutu bölgeden gelen fotoğrafların ardından ortaya çıktı.

YANGIN BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

20 Temmuz günü akşam saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle personel yangını söndürmek için seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Aradan geçen saatlerin sonunda bazı bölgelerde yeniden yangın başladı.

BİLECİK'E DE SIÇRADI

Öte yandan yangın rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Bilecik'te tedbir amaçlı 4 köy boşaltıldı. D-650 Karayolu Osmaneli bölgesi trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski yoldan sağlanıyor. Yangın söndürme çalışmaları karadan yoğun bir şekilde sürüyor.

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor.

İŞLETMELER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.

BİRİ BİTMEDEN DİĞERİ BAŞLADI

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkii bir besihane yanında çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Jandarma olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, köylüler yangının söndürülmesi için seferber oldu.

BİLECİK TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI

Borcak köyünde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ardından Kazancı köyüne geçti. Burada açıklama yapan Vali Sözer, Bilecik tarihinin en büyük yangınını yaşadıklarını belirterek, "Dün gece alevlerin köylere sıçrama ihtimaline karşı ormanlık alanı açma çalışmaları yaptık. Sabah maalesef rüzgârın şiddeti artarak, yangın genişlemeye başladı. Bu sefer Büyükyenice köyümüzü etkisi altına aldı. Bu köy bayağı büyük bir köyümüz. Bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Ama rüzgar çok etkili. Rüzgarın etkisiyle sıçrama yapmaya başladı. Kazancı ve Borçak köylerimize doğru geliyor alevler. Köylerin üst kısımlarına kadar da yangın geldi ve bu iki köyümüzü boşalttık. Toplamda 4 köyümüzü boşalttık. Şu an gece olduğu için uçaklarımız ve helikopterlerimiz gün ağarıncaya kadar mola verdiler.

"YANGIN KONTROL ALTINDA DİYEMEYİZ"

"Tüm ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar. Kazancı ve Borçak köylerimizde tedbirlerimizi aldık. Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, o zaman bu ekiplerle birlikte kısa zamanda enerjisini düşürürüz. Şu an ilk etabıyla köylere ilerleyen alevlerin enerjisini almış durumdayız ama yangın kontrol altında diyemeyiz. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık, herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

"TRAKTÖRÜNÜ ALAN, SU TANKERİNİ ALAN KOŞTU GELDİ"

Vali Sözer, "Bilecikli hemşehrilerimizle bir kez daha gurur duyduk. Traktörünü alan, su tankerini alan koştu geldi. 'Sayın valim ne yapılabilir?' diye sahada yer aldılar. Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu etti. Çok destek verdiler. Bu iş birliği, bu dayanışma yangını kontrol altına ve söndürme çalışmalarımıza hem cesaret verdi hem de destek verdiler. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ANONSLAR YAPILDI

Öte yandan Osmaneli ilçesi ve çevre köylerde tüm traktör sahipleri su tankları ile bölgeye hareket ederken, köylerin camilerinden köyde kimse kalmaması için anonslar yapıldı. Yangına 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve gündüz hava araçları ile müdahale ediliyor.