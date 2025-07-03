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Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

Kene ısırması sebebiyle yaşanan can kayıplarına bir yenisi daha eklendi. Bolu'nun Gerede ilçesinde, kene ısırması sonucu rahatsızlanan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

Olay, Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Şerife Halıcı'yı kene ısırdı.

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti 1

BOLU'DA KENE VAKASI İLK KEZ YAŞANDI!

Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halıcı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti 2

HASTANEYE KALDIRILDI, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bolu'da kene ısırması sonucu ölüm vakası ise ilk kez kayıtlara geçti.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene Bolu
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