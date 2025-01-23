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  4. Kabus geri mi dönüyor? İlkokul ve hapishane bile tahliye edildi... Los Angeles'da yeniden başlayan yangının ardından bir de heyelan tehlikesi var!

Kabus geri mi dönüyor? İlkokul ve hapishane bile tahliye edildi... Los Angeles'da yeniden başlayan yangının ardından bir de heyelan tehlikesi var!

23.01.2025 12:12
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.01.2025 12:12
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Los Angeles'ta şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı. Korkunç afet yeniden canlandı! Yeni yangın, Castaic Gölü çevresinde 500 dönümlük bir alana yayıldı. Yetkililer, bölgedeki bir ilkokul ve hapishanenin tahliye edildiğini, bazı otoyolların ise geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi, heyelan riskinin bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesinde binlerce kişi, şiddetli rüzgarla birlikte büyüyen yangının esiri olmuş, pek çok insan evini kaybederken 25 kişi faciada hayatını kaybetmişti.

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YENİDEN BAŞLADI!

Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığını duyurdu.
3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 50 binden fazla kişi tahliye emri veya uyarısı aldı.

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İLKOKUL VE HAPİSHANEYE DE TAHLİYE

Yetkililer, yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirterek, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını kaydetti.

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HEYELAN BEKLENİYOR

Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada ise hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇOK YAKIN

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, “İçinde bulunduğumuz durum, 16 gün öncekinden çok farklı. Yapılan müdahalelerin başarıya ulaşma ihtimali daha yüksek” dedi.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
yangın Kaliforniya Los Angeles abd
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