Kaçak göçmenleri 'dağın arkası İstanbul' diyerek, araziye bırakmışlar

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Mursallı Mahallesi’nde 30 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenleri getiren organizatörlerin, "Bu dağın arkası İstanbul, yürüyün" diyerek bölgeye bırakıldıkları belirlendi.

İlçenin kırsal Mursallı Mahallesi'nde, sarmaşık toplamak için bahçelerine gidenler, arazide yerde yatan yabancı uyruklu kişilerle karşılaşıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, arazide yatan 30 kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen göçmenler olduğu tespit etti. Organizatörlerin, söz konusu kaçak göçmenleri Germencik otoyolu yakınlarına kadar getirip, "Bu dağın arkası İstanbul, yürüyün" diyerek bölgede bıraktıkları belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, organizatör şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

