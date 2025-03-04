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  4. Kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

04.03.2025 14:48
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Karabük’te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurları il merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Yapılan saha incelemesinde 7 kişi izinsiz kazı yaparken malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken operasyonda birer adet elektrikli vinç, hilti, murç, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip elektrikli vinç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kaçak kazı
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