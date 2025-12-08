HABER

Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerinin ortak çalışmasında kaçak kazı yapan kişiler olduğu bilgisi alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerinin ortak çalışmasında kaçak kazı yapan kişiler olduğu bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler Saray köyü mevkiinde M.Y., K.B., A.Ç., T.Ç., ve M.F. isimli şahısları suçüstü yakalarken, jeneratör, 2 adet kırıcı matkap, 2 adet kürek ve kazma ele geçirdi.
Şüphelilerin hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA

Yozgat
