HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir’de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Mahmudiye ilçesinde 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki o evleri siber polisler bastı: 20 gözaltıİstanbul'daki o evleri siber polisler bastı: 20 gözaltı
Apple'dan merakla beklenen açıklama geldi!Apple'dan merakla beklenen açıklama geldi!

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.