Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Mahmudiye ilçesinde 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır