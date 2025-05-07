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Kaçak kazı yapan kişiler Roma mozaiği buldu

Tokat’ın Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, 2 bin yıllık Roma mozaiği buldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Kaçak kazı yapan kişiler Roma mozaiği buldu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezinde müşterek tapulu bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45), Ş.Ş. (49) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı belirlenirken, kazı alanında Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 3 metreye 3 metre ebatlarında bir mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanın üzerini torba ile kapatarak gizlemeye çalıştığı görülürken, olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlaması ile şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.Ş. ve Ş.Ş. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.Ş. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen oğlu A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi. Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya’da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kazı
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