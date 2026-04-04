HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaçak midye ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize açılan teknedeki kişilerin dalış yaptığını gören vatandaşlar, kaçak midye ihbarı ile Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler teknede arama yaptı ancak midye toplanmadığını belirledi.

Edinilen bilgilere göre, kıyıya yakın bir noktada bulunan teknedeki kişilerin denize dalıp tekrar tekneye çıktığını gören vatandaşlar, bölgede kaçak midye toplandığını düşünerek durumu yetkililere bildirdi.

İHBARIN ASILSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ihbarın ardından Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, denizde bulunan tekneyi durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontroller ve incelemeler sonucunda teknede bulunan kişilerin midye toplamadığı belirlendi. Yapılan aramalarda midyeye rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
midye Kocaeli av sezonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.