Kaçak yayıncı SelçukSports'un sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Bahis baronları detayı: "Bilgisayardan anlamam..."

Kaçak maç yayınlarıyla sosyal medyada yıllardır yayın yapan Selçuksports'un sahibi Selçuk Yılmaz, Türkiye'ye girdiği anda MİT tarafından yakalandı. Sosyal medyada büyük ses getiren olayla ilgili Selçuk Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Ayrıca Yılmaz'ın yasa dışı bahis baronlarıyla ilişkisi olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın sık sık Kıbrıs'a gittiği de gelen bilgiler arasında...

DÖVÜŞ KULÜBÜ SAHİBİYMİŞ

Lise mezunu olan 40 yaşında olan Yılmaz'ın ifadesine Sabah.com ulaştı. İfadesinde mesleğini "Dövüş kulübü sahibi" olarak ifade etti ve aylık gelirinin 2 bin 500 euro olarak belirtti. Afyonkarahisar doğumlu olduğunu aktaran Yılmaz, 24 yaşına kadar Afyon'un Evciler ilçesinde geçirdiğini, inşaat işçiliği yaptığını daha sonrasında gurbetçi olan eşiyle evlenerek 2012 yılında Almanya'ya taşındığını söyledi. Almanya'da bir araba fabrikasında işçi olarak çalıştığını aktaran Yılmaz, yaklaşık 6 yıl kadar da Alman bir ambalaj şirketinde çalıştığını aktardı.

AYLIK 2 BİN 500 EURO GELİRİ VAR

Bir süre işsiz de kaldığını belirten Yılmaz, halihazırda Almanya'nın Ingolstadt şehrinde dövüş okulu açtığını, burada yaklaşık 8-10 civarında çalışanı olduğunu belirtti. Aylık bu işyerinde ortalama 10 bin euro gelir sağlandığını kazanç olarak ise aylık 2 bin 500 euronun kendisine kaldığını belirten Yılmaz, her yıl Almanya'daki oturum iznini yenilediğini söyledi.

Denizli'deki kendisine yaklaşık 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil villa aldığını ve yurt dışından geldiği zamanlarda burada ikamet ettiğini belirten Yılmaz, Almanya'da kullandığı cep telefonunu Türkiye'ye getirmediğini burada farklı bir telefon kullandığını söyledi. "Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını telefona kaydetme alışkanlığım yoktur" diyen Yılmaz, telefonumda kullandığım sosyal medya aracının olmadığını belirterek, "Ben sosyal medya kullanmam eşim de kullanmaz bu sebeple aktif kullandığım bir telefon değildir" dedi.

'YASA DIŞI BAHİSE ARACILIK ETMEDİM' SAVUNMASI

Kendisinin yasa dışı oynanmasına kesinlikle aracılık etmediğini iddia eden Yılmaz, "Herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadım. Bir yasa dışı bahis sitesi nasıl kullanılır bilmem bu konularla ilgili fikrim yoktur" iddasında bulundu. Sorgusunda kendisine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda "SelçukSports" isimli siteden yasa dışı bahis içerikli reklamların paylaşılması, "@hd3sports" kullanıcı hesabından yapılan paylaşımların kim ya da kimler tarafından yapıldığı soruldu.

"İNŞAATÇIYDIM BİLGİSAYARDAN ANLAMAM"

Yılmaz, 2022 yılında Türkiye'ye geldiğinde telefonunu kaybettiğini ve içindeki kişisel bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını iddia ederek, "Telefonum kaybolduktan sonra herhangi bir yere müracatta bulunmadım. Bu SelçukSports isimli siteye hiç girmedim, ismini insanlardan duymuşumdur ancak site ile alakalı bilgim yoktur. Hattın kapatılması amacıyla ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Almanya'da kullandığım telefonu Türkiye'ye gelirken orada bırakırım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle SelçukSports sitesinde kayıt açılmış. " dedi.

YASA DIŞI BAHİS BARONLARIYLA BAĞLANTILI

Soruşturma birimleri Yılmaz'ın sık sık Kıbrıs'a gittiğini saptadı. Yılmaz'ın, yasa dışı bahis baronları, Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ve Derkan Başer gibi isimlerle bağlantılı olduğuna ilişkin istihbari bilgilere ulaşıldı. Bu isimleri tanımadığı sorulan Yılmaz, "Bu şahıslar üzerinden kimse benimle temasa geçmedi. Hiçbir şekilde görülmem olmamıştır. Şahısları tanımıyorum. Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs'a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim" diyerek kendisini savundu.