HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaçak yolla girdiler, tapu kayıtlarını ele geçirdiler! KKTC'de 2 GKRY vatandaşı Rum tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollardan girdikleri ve bazı tapu kayıtlarını ele geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı 5 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaçak yolla girdiler, tapu kayıtlarını ele geçirdiler! KKTC'de 2 GKRY vatandaşı Rum tutuklandı

KKTC makamlarından alınan bilgiye göre, İskele'nin Kalecik bölgesinde geçen temmuz ayında gözaltına alınan Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou, İskele Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

MÜLKLERE İZİNSİZ GİRDİLER, ÖLÇÜM YAPIP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Mahkeme, "KKTC vatandaşlarına ait tapu kayıtlarını ele geçirmek, kişisel verilerin korunması yasasını ihlal etmek, askeri bölgeleri izinsiz girmek, vatandaşların mülklerine izinsiz girmek, ölçüm yapmak ve fotoğraf çekerek rahatsızlık vermek" suçlarından yargılanan 5 Rum vatandaşından Andreas Kyprianu ve eşi Annie Kyprianu'yu, 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaçak yolla girdiler, tapu kayıtlarını ele geçirdiler! KKTC de 2 GKRY vatandaşı Rum tutuklandı 1

GİRNE TAPU DAİRESİ'NDEKİ MEMURA GÖZALTI

Aynı davada yargılanan diğer 3 Rum'un ise polis gözetiminde kalması kararlaştırıldı.

Öte yandan KKTC polisi, Girne Tapu Dairesi'nde görevli bir memuru, 5 Rum'a belge verdiği gerekçesi ile gözaltına aldı.

(AA)

01 Ağustos 2025
01 Ağustos 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşçi servisi direğe çarptı: 16 yaralıİşçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştüBakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tapu kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

İstanbul uçağında ayakta durma kavgası! "Kural dışı yolcu” işlemi başlatıldı

İstanbul uçağında ayakta durma kavgası! "Kural dışı yolcu” işlemi başlatıldı

Taş sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Taş sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Uyuşturucu içip, yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildi

Uyuşturucu içip, yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildi

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Hamdi Ulukaya, "Türkiyeli" açıklamasını düzeltti

Hamdi Ulukaya, "Türkiyeli" açıklamasını düzeltti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.