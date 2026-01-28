Kaçan kızları yerine aileden bir kız istediler! Sonu felaketle bitti

Adana'da 16 yaşındaki Muhammet Yeşil'in öldürüldüğü, babası Bekir Yeşil'in ise yaralı kurtulduğu silahlı saldırının, 'berdel' dayatması nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Oğlunu kaybeden Bekir Yeşil, "Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz diye bize mesajlar attılar. Bunlar bizi töreye kurban etti" dedi. Gelin Berivan Yeşil ise, "Beni zorla kaçırmadılar, ben severek kaçtım. Ailem bu aileyi yok etmeye karar verdi" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

KIZ İSTEME SONRASI KAÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, Bekir Yeşil (43), oğlu Sinan Yeşil (20) için sevdiği kızı ailesinden istemek amacıyla kızın evine gitti. Kızın babası M.N.E. ile annesi H.E., isteme sırasında evliliğe onay vermeyerek aileyi geri gönderdi. Bunun üzerine 30 Kasım 2025 tarihinde Sinan ile Berivan Yeşil kaçarak il dışında nikah kıydı. Durumu kabullenmeyen M.N.E. ve anne H.E.'nin, Bekir Yeşil'den 'berdel' isteyerek kızlarını kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istediği öne sürüldü. Ancak Yeşil ailesinin bu talebi kabul etmemesi üzerine kanlı bir saldırı planlandığı iddia edildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTUP KAÇTI

12 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Havut Mahallesi'ne gelen Berivan'ın ağabeyi A.E. (21), pusuya yattı. Baba Bekir ile oğlu Muhammet Yeşil (16), evden çıktıkları sırada oturdukları sitenin girişinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında A.E. baba ve oğluna defalarca ateş açtıktan sonra kaçtı. Baba ile oğlu kanlar içinde yere yığılırken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

HASTANEDEN ACI HABER

Ağır yaralanan Muhammet Yeşil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba ise 20 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili Berivan'ın babası M.N.E., annesi H.E., amcası E.E. ile kuzenleri M.E. ve F.E. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden F.E. adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğer 4 şüpheli tutuklandı.

"SİZİ KATLEDECEĞİZ" MESAJI

Tedavisinin ardından evine dönen baba Bekir Yeşil, "Biz kızı gidip istedik. Vermediler, iki üç defa istedik. Büyüklerimizi de araya koyduk ama vermediler. Ne yaptıysak, ne ettiysek vermediler. Gençler birbirini seviyor, istiyordu. Gençler dinlemiyor bir şey. Gençler tutup bırakıp kaçıp gittiler. Resmi nikahlarını yaptılar. Bundan sonra aile bize baskı yapmaya başladı 'berdel' yapacaksınız diye. Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz diye bize mesajlar attılar. Bunlar bizi töreye kurban etti. Hayati tehlikemiz hâlâ devam ediyor. Çocuk daha yakalanmamış. Bunlar dron uçurarak bizi gözetliyorlar. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış" diye konuştu.

"PANSUMAN OLMAYA BİLE GİDEMİYORUM"

Saldırı anını anlatan baba Yeşil, "Sabah evimden çıkarken birdenbire uzun namlulu tüfekle A.E. karşıma çıktı. İlk önce bana ateş etti, sonra oğluma ateş etti. Oğlum kucağımda vefat etti. Bu çocuk bu silaha nasıl ulaşabilir, nasıl temin etti? Aile fertleri bu işin içindedir, bu işi töreye döküp bizim infazımızı verdiler. Bizi infaz ettiler" şeklinde konuştu.

Can güvenliklerinin olmadığını dile getiren Yeşil, "Pansuman olmaya bile gidemiyorum, korkuyorum. Bir şey mi olacak, bir suikast daha mı olacak onun derdindeyim, ondan korkuyorum. Bize silahlı saldırıyı düzenleyen kişi hâlâ dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Buralarda geziyor, duyumlar alıyorum. Benim ve çocuklarımın can güvenliği hâlâ tehlikede. Bilmiyoruz, çaresiz bir durumdayız" dedi.

GELİN YAŞANANLARI BÖYLE ANLATTI

Ailesinin evliliği kabul etmemesi üzerine Sinan ile kaçarak evlenen Berivan Yeşil ise, "Beni 5 defa istemeye geldiler, ailem 'sen kabul edersen biz bu aileyi yok edeceğiz' dedi. Ben de vazgeçmedim, birbirimizi seviyorduk. Sinan birkaç defa bizim oralardan geçti. Babam Sinan'ı görünce ağabeyime söyleyip bir daha görürsen git kafasına sık demiş. Görümcem ile berdel yapmak istediler. Kız da istemedi, istemeyince de olayı buraya getirdiler. Ailem Sinan'ı sevmiyordu, istemedikleri için de böyle oldu. Biz kaçtıktan bir gün sonra hepsi amcamlarda toplanıp bu aileyi yok etmeye karar vermişler. Beni zorla kaçırmadılar, ben severek kaçtım. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Biz 8 aydır beraberdik, ailem de biliyordu, ilk başta bir şey demediler. Sonra iş ciddiye binince böyle yaptılar. Ailem, kayınbabanı ve sizi de yok edeceğiz diye konuşuyorlardı. Can güvenliğimiz yok, bir an önce yakalansın" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır