HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu

Çorum’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kaçarak evinin bodrum katına sığınan hayvan sahibi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi’nde Durmuş Kalınbacak’ın kesmek istediği kurbanlık hayvan elinden kurtularak kaçmaya başladı. Evin bahçesinde koşarak saldırgan tavırlar sergileyen kurbanlıktan kendini korumak isteyen Kalınbacak, evin bodrum katına sığındı. Kurbanlığın bahçede saldırgan hareketlerine devam etmesi ve bodrum kapısının önünden ayrılmaması sebebiyle Kalınbacak bodrumda mahsur kaldı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan Kalınbacak’a ilk müdahalesi yapıldı. Kurbanlık ise veteriner müdahalesiyle sakinleştirici iğne atılarak sakinleştirildi. Hayvan sahibi, kontrol amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu 1

Kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu 2

Kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de acemi kasaplar hastaneye koştuKayseri’de acemi kasaplar hastaneye koştu
Acemi kasaplar yine hastanelik olduAcemi kasaplar yine hastanelik oldu

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.