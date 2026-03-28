Kaçırma ve darp olayındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşanan kaçırma ve darp olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, "hesap kiralama" meselesi nedeniyle şüpheliler, E.S.’yi kaçırarak bir süre alıkoyup ve darp etmişti. Olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında suça karıştığı tespit edilen 8 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

E.A., Y.K., B.G., B.T., Ü.İ., E.D., D.K. ve Y.D. isimli şahıslar, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne çıkarıldı.

