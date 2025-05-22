Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmak isteyen bir düzensiz göçmen, kaçmaya çalıştığı botu şişirirken yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen devriye esnasında ekipler, deniz kenarında bot şişiren bir şahsın olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde S.A. isimli düzensiz göçmenin Yunanistan’ın Sisam Ada’sına deniz yolu ile yasadışı olarak gitmek amacıyla hazırlık yaptığı tespit edildi. Ayrıca yakalanan şüpheli ile birlikte 1 adet şişme bot, 2 adet bot küreği, 1 adet bot motoru, 1 adet can simidi, 1 adet can yeleği, 1 adet hava pompa ve 10 litre benzin ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmene 32 bin 864 TL idari para cezası uygulanırken, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

(İHA)