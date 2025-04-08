'Kaderin böylesi' dedirten olay! Sahnede Volkan Konak şarkısı söylerken kalbi durdu!

Volkan Konak Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Acı haber Türkiye'yi yasa boğarken sahnedeki o görüntüler sanatçının sevenlerini kahretmişti. Volkan Konak'ın sahnedeki anları gündemdeyken Aydın'da 'kaderin böylesi' dedirten bir olay yaşandı.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde 'Hoş geldin Bahar' konseri düzenlendi. Konseri saat 23.00 sıralarında tamamlayan koro, ardından, KKTC'deki konserinde rahatsızlanıp hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koroda hayranı olduğu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken bir anda yere yığılan Mehmet Gündoğdu'nun kalbi durdu. Koroda kendisi gibi korist olan doktor Şükrü Yenice tarafından yapılan kalp masajıyla Gündoğdu hayata döndürdü.

Gündoğdu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Gündoğdu, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Nazilli Sümerbank Fabrikası'ndan emekli olan ve uzun yıllardır Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist ve solistliğin yanı sıra saz ekibinde de görev yapan Mehmet Gündoğdu'nun Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.