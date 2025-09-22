HABER

Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kadıköy'de D-100 Karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ayakta tedavi edildi.

Kaza saat 21.45 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JB 6372 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 GCA 65 plakalı otomobile çarptı.

3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan 34 GCA 65 plakalı otomobil ise, 34 MUJ 460 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 1 kişiye ambulansta ayakta tedavi uyguladı.

KAZA SONRASI TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

