Kadıköy'de 8 katlı binada korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Kadıköy'de 8 katlı apartmanın 7. katında çıkan yangın en üst kata sıçradı. Yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'ta 8 katlı bir apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

29 Ağustos 2025
