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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

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Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışmalar sürüyor. Cama çıkan bir vatandaşın "İmdat çok kötü burası" diye bağırdığı duyuldu.

Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var 1

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var 2

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan bölgeden gelen ilk görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Bir kadının çevredekilerin yardımıyla taşındığı görüntü.

Kadıköy de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var 3

BİNADAKİLERİN YÜZLERİNİ İS KAPLADI

Başkan bir vatandaş ise sedyeyle ambulansa kaldırdı. Yangından kurtarılanların yüzlerini is kaplaması ise dikkatlerden kaçmadı.

"İMDAT ÇOK KÖTÜ BURASI"

Yangın nedeniyle bina sakinleri camlara ve balkonlara çıktı. Bir vatandaşın o sırada "İmdat çok kötü burası" dediği kayıtlara yansıdı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kadıköy
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