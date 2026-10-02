Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan bölgeden gelen ilk görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Bir kadının çevredekilerin yardımıyla taşındığı görüntü.
Başkan bir vatandaş ise sedyeyle ambulansa kaldırdı. Yangından kurtarılanların yüzlerini is kaplaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Yangın nedeniyle bina sakinleri camlara ve balkonlara çıktı. Bir vatandaşın o sırada "İmdat çok kötü burası" dediği kayıtlara yansıdı.
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