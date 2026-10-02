Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan bölgeden gelen ilk görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Bir kadının çevredekilerin yardımıyla taşındığı görüntü.

BİNADAKİLERİN YÜZLERİNİ İS KAPLADI

Başkan bir vatandaş ise sedyeyle ambulansa kaldırdı. Yangından kurtarılanların yüzlerini is kaplaması ise dikkatlerden kaçmadı.

"İMDAT ÇOK KÖTÜ BURASI"

Yangın nedeniyle bina sakinleri camlara ve balkonlara çıktı. Bir vatandaşın o sırada "İmdat çok kötü burası" dediği kayıtlara yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır