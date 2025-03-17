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  4. Kadıköy'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

17.03.2025 23:49
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Kadıköy'de geri geri gelen çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kadıköy'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.K.'nın kullandığı çöp kamyonu geri geri gelirken sokakta yürüyen I.Y. (82) isimli kadını altına alarak ezdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, I.Y.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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