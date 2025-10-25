Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
