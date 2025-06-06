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Kadıköy'de iğrenç anlar! Güney Koreli yayıncıya canlı yayında büyük şok... Gözyaşları içinde kaçmaya başladı!

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Doğukan Akbayır

İstanbul Kadıköy'de yaşlı bir adam, Mhyochi isimli Güney Koreli yayıncıyı canlı yayın esnasında hem sözlü hem de fiziki olarak taciz etti. Sapık adam yayıncının kalçasına dokundu. Güney Koreli yayıncı sapık adamdan uzaklaşsa da bir süre takip edildi. Koreli yayıncı o anlarda gözyaşlarına hakim olamazken olay yerinden koşarak kaçtı.

Kadıköy'de iğrenç bir taciz vakası yaşandı. Sapık bir adam o sırada canlı yayında olan ve binlerce kişi tarafından izlenen Güney Koreli yayıncıyı hem sözlü hem de fiziki olarak taciz etti.

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İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Koreli yayıncı Mhyochi, Kadıköy'de canlı yayında olduğu sırada yanına yaşlı bir adam geldi.

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Yaşlı adam Koreli yayıncıya önce sözlü tacizde bulundu ardından ise kalçasına dokundu.

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Sözlü taciz sırasında sapığın ne istediğini anlayamayan Koreli yayıncı, taciz fiziki bir boyut alınca sapıktan uzaklaşmaya çalıştı.

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GÖZYAŞLARIYLA KAÇMAYA BAŞLADI

Ancak sapık adam dakikalarda yayıncıyı takip etti. O anlarda binlerce kişinin izlediği canlı yayını açık olan Koreli Mhyochi ağlamaya başladı.

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Mhyochi son çare olarak bölgeden koşarak uzaklaştı.

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Kaynak: İbrahim Haskoloğlu

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Anahtar Kelimeler:
Yayıncı Kadıköy cinsel taciz
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