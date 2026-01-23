Kadıköy Salı Pazarı'nda Ahmet Minguzzi yoğunluğu! Ümit Özdağ ve Dilek İmamoğlu da katıldı

Geçen yıl bugün 15 yaşındayken Kadıköy Salı Pazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için anma etkinliği düzenlendi. Kadıköy Salı Pazarı'ndaki yoğunluk dikkat çekti.

DİLEK İMAMOĞLU VE ÜMİT ÖZDAĞ DA KATILDI

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da etkinliğe katılırken Yasemin Minguzzi'nin yanında yerini aldı.

Ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da anma için alana geldiği görüldü.

ANNE MİNGUZZİ: "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Yasemin Minguzzi "Katillere çocuk diyenlere hakkımı helal etmiyorum. Yasa çıkmadı hakkımı helal etmiyorum" diyerek isyanını dile getirdi.

"ATLAS'IN KATİLLERİNE DE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Geçtiğimiz günlerde öldürülen Atlas Çağlayan hakkındaki yargı sürecine de gönderme yapan anne Minguzzi "Atlas’ın katillerine de hiçbir şey olmayacak. Bakın onun katilleri 4 sene yatacak, ne demek bu? El bebek gül bebek büyütelim sonu bu mudur? En son Atlas, peki şimdi sıra kimde?" ifadelerini kullandı.