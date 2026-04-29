Kadın avukat davayı geri çekmeyince öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Bursa'da ablasının 5 milyon liralık plastik meyve kasası alacağına istinaden karşı tarafa dava açan Hatice Kocaefe, ablasıyla beraber uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç kadının kendisini arayan borçlu kişi tarafından davayı geri çekmesi için tehdit edildiği öğrenildi. Kaçan katil her yerde aranırken, cinayet anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan emekli elektrik mühendisi Rahmi Kocaefe'nin 4 çocuğundan ikisi olan kızları babalarından devraldıkları meyve yetiştiriciliği işini kısa sürede geliştirdi.

5 MİLYONLUK MEYVE KASASI ALIP BORCU ÖDEMEDİ

Geçtiğimiz yıl aynı köyde bulunan H.Ç' den 1 milyonluk meyve alan alan abla Elif Ç. borcu kısa sürede ödeyip kapadı. Buna karşılık H.Ç. de Elif Ç.'den 5 milyonluk meyve kasası satın aldı ancak bu borcu ödemedi.

AVUKAT KARDEŞ DAVA AÇTI, İCRA KAĞITLARI GELİNCE TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe ablasından aldığı vekalet ile H.Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan H.Ç. abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi arayarak davayı geri çekmelerini istedi. Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine H.Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

ARAÇLA GELİP ATEŞ AÇTILAR! AVUKAT KADIN AĞIR YARALANDI

İddiaya göre, dün akşam üzeri bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen H.Ç. abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak Elif Ç.'nin ayaklarına ateş etti. Yere düşmek üzere olan ablasını kucaklamaya çalışan Avukat Hatice Kocaefe'de yere eğildiği sırada göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı.

AVUKAT KADIN ÖLDÜ, ABLASININ DİZ KAPAĞI PARÇALANDI

Olayın zanlısı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 ambulansıyla 2 kız kardeşi hastaneye götürdü. Hatice Kocaefe yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken abla Elif Ç.'nin diz kapağının parçalandığı belirtildi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdiği Uluslararası Hukuk alanında uzmanlık yaptığı öğrenildi. Hatice Kocaefe'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Genç avukatın Odunluk Mahallesi'ndeki Odunluk Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Odunluk Mahalle Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan olayın şüphelisi H.Ç.'nin kullandığı aracın görüntülerine ulaşan jandarma ekiplerinin her yerde şüpheliyi aradığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

