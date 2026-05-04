Kadın ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktı: 3 şüpheli adliyede

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddelerin kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlendiği ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde Karabük merkez ve Safranbolu’da iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai), kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 17,78 gram metamfetamin, 0,6 gram kokain, 5 adet extacy hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, özel olarak hazırlanmış ayakkabı topuklarına saklandığı görülürken, düzenek dikkat çekti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Karabük
