Kadın cinayeti üniversiteye kadar girdi! 3 çocuk annesi öğrenci eski eşi tarafından katledildi

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan kadın cinayeti kampüs içlerine kadar girdi. Erciyes Üniversitesi'nde 3 çocuk annesi bir kadın eski eşi tarafından fakülte önünde acımasız bir şekilde katledildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken üniversitenden öğrencilere mesaj gönderildi.

Kayseri'de üniversite öğrencisi bir kadın, eski eşi tarafından fakülte önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADINDAN ACI HABER!

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline iletilen mesajında, "Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

