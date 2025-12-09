HABER

Yer: Kayseri! Eşini öldürmeye gitti, tartıştığı başka bir kadını öldürdü!

Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş. boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı. 51 yaşındaki adam, binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçakladı. 36 yaşındaki Gül, hayatını kaybetti. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan donduran lay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti.

APARTMAN GÖREVLİSİNİN EŞİNİ BIÇAKLADI

Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA

