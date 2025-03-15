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Kadın kasiyer depoya kilitlediği emekli öğretmene dehşeti yaşattı: 'Ben buranın müdürüyüm' deyip saldırdı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 11:04
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Denizli'de marketten aldığı mandalinayı ertesi gün iade etmek isteyen emekli öğretmen, kadın kasiyer tarafından darp edilip depoya kilitlendi. Yüzünü tırmalayıp elini ısırdığı yaşlı adama dehşeti yaşatan kasiyer, polis çağırarak taciz suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Kadın kasiyer depoya kilitlediği emekli öğretmene dehşeti yaşattı: 'Ben buranın müdürüyüm' deyip saldırdı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Kaya (67), markete giderek alışveriş yaptı. Marketten aldığı mandalinanın tadına evinde bakan Kaya, mandalinaların tadının farklı ve kuru olması sebebiyle ertesi gün sabah saatlerinde ürünü iade etmek için markete geri götürdü.

Buradaki kasiyere durumunu izah eden emekli öğretmen Kaya, aldığı mandalinaları iade etmek isteğince olumsuz yanıt aldı. Kasiyerden aldığı olumsuz yanıt üzerine market sorumlusu ile görüşmek isteyen Şevket Kaya, muhatap bulamayınca marketin depo kısmında bulunan sorumlu kasiyerin yanına gitti.

KASİYER KADIN YAŞLI ADAMA SALDIRDI

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Tek amacı beğenmediği ürünü iade etmek olan Şevket Kaya ile kendisini mağaza sorumlusu olarak tanıtan kadın ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine kendisinden güçsüz olan emekli öğretmene saldıran kadın, yaşlı adamı yüzü ve göğsünden tırmalayarak yaraladı. Isırdığı emekli öğretmenin elini kanatan kadın, onu marketin deposuna kilitledi.

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Polise yapılan ihbar sonucu gözaltına alınarak karakola götürülen Kaya, yaşadığı dehşet anlarının ardından bir de tacizle suçlanınca şoke oldu. Her iki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

"HEM DAYAK YEDİM HEM SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM"

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Başından geçen talihsiz olay anlatan emekli öğretmen Şevket Kaya, "Marketten mandalina almıştım. Eve gelip baktığımda kuruduğunu, özelliğini kaybettiğini fark ettim. Pazar günü ise sabah 10.00 sıralarında iade etmek için markete geri götürdüm. Benim önceki gün aldığım mandalinaları ucuzluk reyonuna koymuşlar. İade etmek istediğimi söylediğimde kasiyer kız geri alamayacağını söyledi.

'BEN BURANIN MÜDÜRÜYÜM' DEDİ

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Market sorumlusu ile görüşmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Ben de depo bölümüne gittim. ‘Ben buranın müdürüyüm' diyen bir kız üzerime saldırdı. Bana birkaç kez vurdu. Kalp ve tansiyon hastası olduğum için halim kalmadı.

"ELİMİ ISIRDI, YÜZÜMÜ ÇİZDİ"

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Beni yere yatırıp, elimi ısırdı, yüzümü çizdi. Kapıyı üzerime kilitleyip dışarı çıkıp, polis çağırmışlar. Polis geldi, ben suçlu duruma düştüm. Ben cinsel tacizde bulunmuşum, şaşırdım. Ben dayak yiyorum, ellerimi tutmuş ben nasıl taciz edeyim. Hem dayak yedim hem de suçlu duruma düştüm" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kasiyer Denizli market
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