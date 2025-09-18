HABER

Kadın kılığındaki baba oğula suçüstü! Bahçede yakalanınca telaş yaptılar: Bir il bu görüntüleri konuşuyor

Samsun'dan ilginç görüntüler geldi. Fındık bahçesine kenevir ektiği öne sürülen baba oğul yakalandı. Baba oğulun bahçede kadın kıyafetleriyle yakalanırken jandarmanın da şaşırdığı anlar kameraya yansıdı. Bu hareketli anların yanı sıra bahçede ve zanlıların ikametlerinde ele geçirilenler de dikkat çekti.

Samsun'daki son uyuşturucu operasyonu güne damga vurdu. Operasyon düzenlene bahçede çok miktarda kenevir bulundu. Bitkileri ektiği öne sürülen ve kadın kıyafetleriyle yakalanan baba oğul tutuklandı.

FINDIK BAHÇESİNDE KENEVİR EKİMİ

İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İ.S. (52) ve oğlu D.S'nin (24) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

AV TÜFEĞİ, TABANCA, HASSAS TERAZİ...

Fındık bahçesinde ekili 495 kök kenevir bitkisi bulunan şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KADIN KILIĞINDA YAKALANDILAR: İŞTE O ANLAR

Öte yandan, zanlıların fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandığı anlar, jandarma kamerasıyla görüntülendi. Yakalanan zanlıların "Biz terörist miyiz" dediği duyuldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

kenevir Samsun baba
