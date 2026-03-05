Sokak ortasında vahşet: Fatih'te okulun önünde kadın cinayeti!

Fatih'te sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi. Kocamustafapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Semiha D'ye, bir şüpheli silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi.

30’lu yaşlarında olduğu öğrenilen genç kadın ile boşanma aşamasındaki eşi arasındaki tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, yanında bulunan silahla genç kadına ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Semiha D. (33) sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

Genç kadının, 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



