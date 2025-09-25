HABER

Kadın vatmanın refleksi, rayların üstüne düşen adamı ölümden böyle kurtardı

Bursa'da birbirleriyle şakalaşan öğrenci grubunun çarparak raylara düşürdüğü ve vatmanın dikkati sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Abdulkadir Kavaklıgil (80) büyük şok yaşadı. Kadın vatmanın raylardaki yolcuyu görünce fren yaptığı anlar, metro kabinin kamerasına yansıdı. Yaşlı adam tedavisinin ardından taburcu edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimi de duyarlı vatmanı ödüllendirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören kardeşinin eşini ziyaret eden Abdulkadir Kavaklıgil, evine dönmek için bindiği metrodan Şehreküstü İstasyonu'nda indi.

DURUMU İYİ OLAN YAŞLI ADAM TABURCU EDİLDİ

Kavaklıgil, istasyon çıkışına ilerlediği sırada, iddiaya göre birbirleriyle şakalaşan 4-5 kişilik öğrenci grubu, koşarak kendisine çarptı. Kavaklıgil, çarpmanın etkisiyle metro raylarına düşerken, vatmanın ani freniyle ezilmekten son anda kurtuldu. Metronun altında kalarak yaralanan Abdulkadir Kavaklıgil, istasyon görevlileri tarafından güvenli bölgeye çıkarılırken; ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kavaklıgil, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu iyi olan yaşlı adam taburcu edildi.

KADIN VATMANIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kadın vatmanın refleksi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; raylarda yatan yolcuyu gören kadın vatmanın aniden fren yaparak metroyu durdurduğu dikkat çekiyor. Kadın vatman da Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından ödüllendirildi.

25 Eylül 2025
