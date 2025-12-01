HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadınlar "kraliçe", taksiciler "konumcu": Diyarbakır'da fuhuş operasyonu "Figüran"da çok sayıda tutuklama var

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 25 kişi tutuklandı.

Kadınlar "kraliçe", taksiciler "konumcu": Diyarbakır'da fuhuş operasyonu "Figüran"da çok sayıda tutuklama var

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Ajans adlı fuhuş ağına yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya üzerinden fotoğraf albümü oluşturan şahıslar, insanları tuzağa çekerken, kendilerine de ‘Ajans’ adını verdi. Bilgisayar başında kendisine admin denilen kişinin fotoğraf albümü üzerinden seçilen mağdur kadınları kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara hazır ettiği tespit edildi. Sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve "erketelik" görevlerini de üstlendikleri belirlendi.

Kadınlar "kraliçe", taksiciler "konumcu": Diyarbakır da fuhuş operasyonu "Figüran"da çok sayıda tutuklama var 1

ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Polis tarafından çeteyi çökertmek için özel ekip oluşturuldu. Yaklaşık 3 aylık çalışmalar sonucunda mağdur kadınlar tespit edildi. Taksiciler için konumcu, kadınlar için kraliçe gibi tabirler kullandıkları görüldü. Örgüt içerisinde üst, orta ve alt kademe yöneticilerin bulunduğu, görev dağılımının net şekilde yapıldığı, gelirlerin belirli oranlarda paylaştırıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin fuhuştan elde ettikleri kazançları lüks eğlence mekanlarında harcadıkları, kadınlardan ve müşterilerden alınan ücretlerin bir kısmını komisyon, kasa payı ve taksi ücreti adı altında topladıkları tespit edildi.

Kadınlar "kraliçe", taksiciler "konumcu": Diyarbakır da fuhuş operasyonu "Figüran"da çok sayıda tutuklama var 2

28 MAĞDUR KADIN KURTARILDI, 25 ŞAHIS TUTUKLANDI

25 Kasım 2025 günü yapılan ve "Figüran" adı verilen operasyonda 28 mağdur kadın kurtarılırken, müşteri konumundaki 80 kişiye toplamda 2 milyon 592 bin lira idari para cezası uygulandı. Fuhuş için kullanılan 23 otel/apart için ise oda kapatma işlemleri başlatıldı. Yakalanan 26 şahıstan 25’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadınlar "kraliçe", taksiciler "konumcu": Diyarbakır da fuhuş operasyonu "Figüran"da çok sayıda tutuklama var 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağmurun altında denizde sürüklenen göçmenlere sahil güvenlik yetiştiYağmurun altında denizde sürüklenen göçmenlere sahil güvenlik yetişti
Evde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdiEvde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.