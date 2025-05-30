Kadınlara kabus yaşattı! Sosyal medyadan tanıştı, hem darp hem gasbetti: İstanbul'daki maganda kameraya yakalandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kadınlara saldırıp telefonlarını, cüzdanlarını gasbeden şüpheli M.G. çok geçmeden yakalandı. Silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı, kadınlara yaşattığı dehşet kameraya yansıdı.

SİLAHIN KABZASIYLA KADININ KAFASINA VURDU

Olaylar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.10 sıralarında ve 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İlk olayda bir kişi, sosyal medyada tanıştığı kadının isteği üzerine evine gitti. Yıldırım Mahallesi’ndeki eve giden şahıs, silah kabzasıyla kadının kafasına vurarak cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

USLANMADI, BAŞKA BİR KADINA KABUSU YAŞATTI

Aynı zanlı, ilk olaydan bir hafta sonra yine sosyal medyadan tanıştığı başka bir kadının evine giderek gasp olayını gerçekleştirdi. Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan hırsız oradan hızla kaçtı.

Olayların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi. Zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğunu belirlendi.

Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Atışalanı Caddesi’nde bulunduğu tespit edilen şüpheliyi, 17 Mayıs’ta silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlının tutuklandığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır