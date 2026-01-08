İnsanlar, kronik hastalıklar, soğuk hava, bünye özellikleri, alerjik durumlar, bulundukları ortamın sıcaklık seviyesi, çeşitli hastalıklar gibi birçok farklı nedene bağlı olarak üşüyebilmektedirler. Sıcak bir ortama geçen kişiler bu geçiş süreci esnasında vücut sıcaklıklarında artma yaşar. Üşüme hissi sona erse de ortamın soğuk olması dışında çeşitli nedenler üşümeye devam etmeye neden olabilmektedir. Hatta bazen psikolojik durumlar, stres, panik atak gibi sorunlar da üşüme hissine yol açabilmektedir.

Hava şartları ne olursa olsun bazı insanlar kronik olarak üşümeye devam edebilirler. Yaz aylarında çorap giyen ya da yorgan veya battaniye ile uyumayı tercih eden insanların varlığı bu durumun kanıtı olarak düşünülebilir. Özellikle kadınların erkeklerden daha çok üşüdüğü tespit edilmiştir. Bu durum da farklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.

Kadınların ayakları neden erkeklere göre daha fazla üşür?

Bir ortamın sıcaklık seviyeleri belirlenirken kadınlar ve erkekler genel olarak görüş ayrılığı yaşayabilmektedirler. Biyolojik işleyiş cinsiyet, ilerleyen yaş, çevre gibi birçok farklı unsura bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Örnek olarak çocuklar ya da ileri yaştaki kişiler çok daha fazla üşüme hissedebilmektedirler.

Kadınlar da erkeklere göre daha fazla üşüyebilmektedirler. Sıcaklığın düşüşü söz konusu olduğu zaman kadınlar daha hassas olurlar. Dinlenme sürecinde kadınların vücudundaki metabolizma hızı bir erkeğe göre yaklaşık olarak %23 oranında daha düşük olmaktadır. Düşük metabolik hız ısının enerji üretiminin az olmasını da beraberinde getiren bir durumdur.

Metabolizma hızı ve ortamdaki ısı alışverişinin seviyesine etkileyen unsurlar arasında cinsiyetlerin arasındaki yap dokusu ve kas dokusu oranlarını farklılığı etkili olmaktadır. Bu durumda erkeklerin metabolizma hızının daha yüksek olmasının açıklaması olarak kabul edilir.

Kadınlar erkeklere göre soğuk olan bir ortamda daha kolay ısı kaybı yaşarlar. Bu da kadınların vücut hacimlerine karşılık gelen yüzey alanı oranlarının erkeklerinkinden daha yüksek olması ile açıklanmaktadır. aynı ortamda ölçüm yapıldığı zaman kadınların ellerinin sıcaklığının erkeklerin ellerinin sıcaklığından 1 derece kadar daha soğuk olduğunu gösteren araştırmalar da bulunmaktadır.

Kadınların vücutlarında hormonlar erkeklerin vücutlarına göre daha yüksek oranda bulunmaktadır. Bu durum da vücut sıcaklığını ve deriden ısı kaybının oranını etkileyen bir durumdur. Bunun dışında ellere ve ayaklara giden kan akışını da yavaşlatır ve vücut soğuğa karşı çok daha duyarlı hale gelir. Kas ve yağ dokularının farkları, metabolizma hızındaki değişiklikler gibi tüm bu nedenlere bağlı olarak kadınlar soğuk bir ortamda erkeklerden daha çok üşürler.