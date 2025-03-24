Kadir Gecesi duası nasıl yapılır? Kadir Gecesi'nde okunması gereken dualar nelerdir? Güzel ve anlamlı Kadir Gecesi duaları

Kadir Gecesi duası Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Ayrıca İslam alemi için oldukça kutsal kabul edilen Kadir Gecesi’nde nasıl dua edilmeli sorusunun yanıtı da araştırma konusu olmaktadır. İslam’ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde yapılacak olan ibadetler ve edilecek dualar kapsamında anlamlı Kadir Gecesi duaları araştırılmaktadır.

Kadir Gecesi duası nasıl yapılır?

Kadir Gecesi, İslam aleminde günahların bağışlanacağı bir gece olarak kabul edilir ve bu gecede dua eden kişilerin, inançları ve Allah'tan diledikleri ödüllerle beraber, geçmişte yaptıkları günahların bağışlanacağı bilgisi verilmiştir.

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Hz. Aişe, Hz. Muhammed'e (s.a.s.) Kadir Gecesi'nde hangi duayı yapması gerektiğini sordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu soruya şu yanıtı verdi:

'Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.'

Bu duanın Türkçe meali şu şekildedir: 'Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.'

Bu duanın yanı sıra, Fatiha Suresi, Nas ve Felak gibi Kur'an-ı Kerim'deki diğer dualar da okunabilir. Bu kapsamda gecenin manevi atmosferini içeren diğer Güzel Kadir Gecesi duaları da merak edilmektedir.

Kısa Kadir Gecesi duaları

Kadir Suresi okunuşu aşağıdaki gibidir:

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi’nin Türkçe anlamı şu şekildedir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Uzun Kadir Gecesi duaları

Kadir Gecesi’nde okunması gereken dualar arasında İstiğfar duası yer alır:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

İstiğfar Duası’nın Türkçe manası ise şöyledir:

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”