Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! 16 yaşındaki gencin cesedini ibret olsun diye günlerce yerde beklettiler! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Rus işgali altındaki Çeçenistan'da 16 yaşındaki bir genç Kadirov rejim güçleri tarafından infaz edildi. Aktarılan bilgiye göre olaydan bir gün önce Çeçen genci Kadirov'un güvenlik mensupları tarafından yolda çevrilerek arama adı altında yoğun şiddete maruz bırakıldı.

CANSIZ BEDENİ 2 GÜN YEREL HALKA İZLETİLDİ

Ailesi ve kendisine yönelik ağır küfür ve hakaretlere uğrayan genç adam, Rus güvenlik güçlerine bıçakla saldırdığı gerekçesiyle olay yerinde kurşun yağmuruna tutuldu.

Biri ölü, biri yaralı iki polis memuruyla sonuçlanan olayın ardından, 16 yaşındaki Eskerhan Humaşev adlı genç, öldürüldüğü sokakta iki gün boyunca ibret olsun diye yerde bırakıldı.

Fakat vahşet bununla da sınırlı kalmadı Kadirov rejimi, okullardan zorla getirdiği çocuklar ve öğretmenler dahil kentin tüm yerel sakinlerini toplayarak ibret almaları için gencin yerde yatan naaşını izlemeye zorladı.

TÜM AİLESİ İŞKENCEDEN GEÇİRİLDİ

Kadirov rejimi tarafından Humaşev'in babası Moskova'dan kaçırılarak Çeçenistan'a getirildi. Kolları ve bacakları kırılarak işkence edildi. Kadirov rejimi Humaşev'in annesi dahil bütün akrabaları da işkenceden geçirerek tüm mal varlıklarına el koydu.

Gencin açılan ateş sonucu öldürüldüğünü doğrulayan Çeçenistan Soruşturma Komitesi, saldırının nedeni hakkında sessizliğini koruyor. Fakat işgal rejiminin refleksi yine şaşırtmadı. Kukla yönetimin başındaki Ramazan Kadirov, olayı bahane ederek gencin babasını, erkek kardeşlerini ve “bağlantılı” herkesi ülkeden sürme çağrısı yaptı.

SARSILAN İTİBARINI GÜÇLENDİRME PLANI

Basın toplantısında gencin anne ve babasına hareketler savuran Kadirov, 16 yaşındaki Humaşev'i önce DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı gösteren asılsız haberleri rejimin televizyon kanallarından yayınladı. Ardından da Türkiye'de ikamet eden Çeçenistan kökenli kişiler tarafından ve bir Ukraynalının koordinatörlüğünde terör eylemi düzenlemesi için gönderildiği yalanını ortaya attı.

Kadirov bu hamlesiyle Türkiye'deki kendisine muhalif Kafkasyalıları olaya dahil ederek onları tekrar zor durumda bırakmak, diğer yandan Ukrayna Savaşı’ndaki sözde üstün başarıları dolayısıyla kendi rejimine saldırıldığı imajını yaratarak Rusya'da sönmekte olan itibarını yeniden alevlendirmeyi hedefledi.

ÇEÇENİSTAN’DAKİ SKANDALLA İLGİLİ DETAYLARI TEK TEK ANLATTI

Sosyal medyada Nail Sönmez adlı kişi ise olayla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Çeçenistan’da 16 yaşındaki bir Çeçen genci Kadirov’un güvenlik mensupları tarafından yolda çevrilerek arama adı altında yoğun şiddete maruz kalmış, ailesine ve kendisine yönelik ağır küfür ve hakaretlere uğramış, bunu onur meselesi yaparak ertesi gün aynı güvenlik mensuplarına bıçakla saldırarak birini öldürmüş ardından şehit edilmiştir.

Çeçenistan’da 16 yaşındaki bir Çeçen genci Kadirov’un güvenlik mensupları tarafından yolda çevrilerek arama adı altında yoğun şiddete maruz kalmış, ailesine ve kendisine yönelik ağır küfür ve hakaretlere uğramış, bunu onur meselesi yaparak ertesi gün aynı güvenlik mensuplarına ++ pic.twitter.com/wRkccxt089 — Nail Sönmez (@snmz_nail) April 15, 2025

Eskerhan Humaşev adlı gencin cenazesi günlerce can verdiği yerde bırakılarak sergilenmiştir. Zalim Kadirov rejimi, okullardan zorla getirdiği çocuklar ve öğretmenler dahil kentin tüm yerel sakinlerini toplayarak ibret almaları için gencin yerde yatan naaşını izlemeye zorlamıştır. Kadirov rejimi tarafından eylemci Humaşev’in babası Moskova’dan kaçırılarak Çeçenistan’a getirilmiş, kolları ve bacakları kırılarak işkence edilmiş, annesi dahil bütün akrabaları da işkenceden geçirilerek tüm mal varlıklarına el konmuştur.

“DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATLI GÖSTEREN ASILSIZ HABERLER YAPTIRDI”

Yakın zamanda kendisine uygulanan yaptırımlara ailesi de dahil edilince suçun kişiye özel olduğunu, ailesinin ve hele annesinin yaptırımlara dahil edilmesine anlam veremediğini ağlayarak anlatan Kadirov, iş kendisine gelince eylemci gencin yedi sülalesini acımadan işkenceden geçirip cezalandırmayı kendisinde hak görmüştür. Basın toplantısında gencin anne ve babasını veled-i zina ilan eden dengesiz Kadirov, 16 yaşındaki Humaşev’i önce DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı gösteren asılsız haberleri rejimin televizyon yedi sülalesini acımadan işkenceden geçirip cezalandırmayı kendisinde hak görmüştür.

Basın toplantısında gencin anne ve babasını veled-i zina ilan eden dengesiz Kadirov, 16 yaşındaki Humaşev’i önce DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı gösteren asılsız haberleri rejimin televizyon kanallarından yayınlamış, ardından da Türkiye'de ikamet eden Çeçenistan kökenli kişiler tarafından ve bir Ukraynalının koordinatörlüğünde terör eylemi düzenlemesi için gönderildiği yalanını ortaya atmıştır. İnsanlıktan nasibini almamış Kadirov’un bununla neyi amaçladığı bellidir:

‘TÜRKİYE’ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sokak hadisesini tamamen çarpıtarak bir yandan Türkiye’deki kendisine muhalif Kafkasyalıları olaya dahil ederek onları tekrar tekrar zor durumda bırakmak, diğer yandan Ukrayna Savaşı’ndaki sözde üstün başarıları dolayısıyla kendi rejimine saldırıldığı imajını yaratarak Rusya’da sönmekte olan itibarını yeniden yükseltmek. Son 20 yılda Türkiye topraklarına sığınmış olup burada huzur ve barış içinde yaşama arzusundaki soydaşlarımız hakkında çeşitli iftiralar ileten fişlemeler yapan, İnterpol kayıtları oluşturan Kadirov rejimi işte budur! Ama ne yapsa boş!..

Rus kamuoyundan bile yoğun eleştiri alan bu insanlık dışı cezalandırma şekli ile hem Çeçenistan’da hem Rusya’da büyük infial ve nefret uyandırmış durumda. Aynı şekilde, bu barbar rejimden ve insanlık dışı uygulamalarından kaçarak Türkiye’ye gelmiş ve huzur bulmaya çalışan sığınmacı kardeşlerimiz üzerinde oynamaya çalıştığı çirkin oyun da tutmayacaktır. Bu bir avuç soydaşımızın hukuktan ve insanlıktan nasiplenmemiş bu vahşet rejiminin zulmüne kurban edilmemesi için konuyu tüm açıklığıyla kamuoyuna taşımaya, doğruları aktarmaya ve bu mazlum kardeşlerimizin haklarını şimdiye kadar olduğu gibi ısrarla savunmaya devam edeceğiz..."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır