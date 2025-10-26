HABER

Kadrolu ve sözleşmeli personel farkı nedir?

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan kişiler çeşitli birimlerde ve alanlarda görevlendirilirler. Çalışanlar bu kurumlarda sözleşmeli ya da kadrolu olarak çalışabilmekte ve emeklilik şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanabilmektedirler.

Ferhan Petek

Kamuya ait kurumlarda çalışan kişiler devlet memuru olarak tanımlanırlar. Çeşitli kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan görev ve sorumlulukları yerine getiren kamu çalışanları devlet memuru kabul edilir. Bu ifade genel olarak devletin farklı kademelerinde ve görevlerinde hizmet vererek maaşlarını da devlet bütçesinden almaktadırlar.

Devlet memurları görev yaptıkları kurum ve pozisyona, aldıkları göreve bağlı olarak farklılık gösterebilmektedirler. Görev alanları sağlık, adalet, eğitim, emniyet, belediye hizmetleri, sosyal güvenlik, mali hizmetler, şehircilik ya da çevre planlama gibi farklı alanlar olabilmektedirler.

Kamu personel türleri nelerdir?

Devlet memurları kanununa göre ön görülen kamu çalışanlarının çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeli personeller, memurlar, işçiler ve geçici personellerdir. 657 sayılı devlet memurları kanunun maddelerinden birine göre memurlar sözleşmeli personeller, işçiler ve memurlar olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmektedir.

Kadrolu memurlar ya da kadrolu personel, ilgili devlet kanunu maddelerine göre asli ve sürekli olarak kamu hizmetlerinde görev yapan ve devlet güvencesine sahip olan kamu çalışanlarıdır. Görevde yükselme sınavlarına girerek gerekli puanı alan kişiler bir üst kadroya geçme hakkına da sahip olabilmektedirler.

Sözleşmeli memurlar, kamu kurumlarının gereksinimleri doğrultusunda belli pozisyonlarda sözleşme aracılığı ile istihdam sağlanan çalışanlardır. Üç yıl fiili olarak görev yapan sözleşmeli bir memur görev yaptıktan sonra aday memur statüsüne geçer ve dört yıl sonunda kadroya geçme hakkına da sahip olabilmektedir.

Sözleşmeli ve kadrolu çalışanlar çeşitli hak ve ayrıcalıkları ile birbirlerinden ayrılabilmektedirler. Kadrolu personellerin maaş ve özlük hakları, atama hakları, yer değiştirme durumları ve görev güvenceleri sözleşmeli personellerden farklı olabilmektedir. Genel olarak kadrolu sözleşmeli farkı şu maddeler ile örneklendirilebilir:

  • Kadrolu olan devlet memurları ya da kadrolu personeller belli prosedürler ve şartlar doğrultusunda atama ya da yer değiştirme imkanına sahip olabilirler. Ancak sözleşmeli personellerin yer değiştirme ve atama süreçleri daha esnek olmaktadır.
  • Sözleşmeli personellerin çalışma süreleri hizmet sözleşmesinde yer alan şartlara göre belirlenir ve sınırlanır. Kadrolu personeller ise devlet memuru olmanın güvencesi altındadır. İşten çıkartılmaları ise sözleşmeli personellerin aksine daha fazla kurala bağlıdır.
  • Kadrolu personellerin devle tarafından belirlenen kademelere göre maaşları artış gösterebilir. Sözleşmeli olarak çalışan kişiler ise maaşlarını kadrolu olan çalışanlara göre daha düşük oranlarda alırlar. Ayrıca sözleşmeli personellerin özlük hakları da daha sınırlı olur.
  • Kadrolu çalışanlar emeklilik dönemlerinde daha avantajlı olabilirler ancak sözleşmeli çalışanlar daha az güvenceye sahip olabilmektedirler.
  • Kadrolu personeller süresiz çalışma hakkına sahiptir ancak sözleşmeli olan personeller sözleşme yenilenmediği sürece çalışma hakkına sahip olmazlar.
