Kamuya ait kurumlarda çalışan kişiler devlet memuru olarak tanımlanırlar. Çeşitli kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan görev ve sorumlulukları yerine getiren kamu çalışanları devlet memuru kabul edilir. Bu ifade genel olarak devletin farklı kademelerinde ve görevlerinde hizmet vererek maaşlarını da devlet bütçesinden almaktadırlar.

Devlet memurları görev yaptıkları kurum ve pozisyona, aldıkları göreve bağlı olarak farklılık gösterebilmektedirler. Görev alanları sağlık, adalet, eğitim, emniyet, belediye hizmetleri, sosyal güvenlik, mali hizmetler, şehircilik ya da çevre planlama gibi farklı alanlar olabilmektedirler.

Kamu personel türleri nelerdir?

Devlet memurları kanununa göre ön görülen kamu çalışanlarının çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeli personeller, memurlar, işçiler ve geçici personellerdir. 657 sayılı devlet memurları kanunun maddelerinden birine göre memurlar sözleşmeli personeller, işçiler ve memurlar olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmektedir.

Kadrolu memurlar ya da kadrolu personel, ilgili devlet kanunu maddelerine göre asli ve sürekli olarak kamu hizmetlerinde görev yapan ve devlet güvencesine sahip olan kamu çalışanlarıdır. Görevde yükselme sınavlarına girerek gerekli puanı alan kişiler bir üst kadroya geçme hakkına da sahip olabilmektedirler.

Sözleşmeli memurlar, kamu kurumlarının gereksinimleri doğrultusunda belli pozisyonlarda sözleşme aracılığı ile istihdam sağlanan çalışanlardır. Üç yıl fiili olarak görev yapan sözleşmeli bir memur görev yaptıktan sonra aday memur statüsüne geçer ve dört yıl sonunda kadroya geçme hakkına da sahip olabilmektedir.

Kadrolu ve sözleşmeli personel farkı nedir?

Sözleşmeli ve kadrolu çalışanlar çeşitli hak ve ayrıcalıkları ile birbirlerinden ayrılabilmektedirler. Kadrolu personellerin maaş ve özlük hakları, atama hakları, yer değiştirme durumları ve görev güvenceleri sözleşmeli personellerden farklı olabilmektedir. Genel olarak kadrolu sözleşmeli farkı şu maddeler ile örneklendirilebilir: