Kafa kafaya çarpışan araçlar çıkan yangında küle döndü

Aydın’ın Köşk ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, çıkan yangında ise araçlar küle döndü.

Kafa kafaya çarpışan araçlar çıkan yangında küle döndü

Kaza, Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta yangın çıkarken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aydın
