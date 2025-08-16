HABER

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Körekem Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Irmak (29) yönetimindeki 16 BKU 005 plakalı Tofaş otomobil ile karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki 16 BJF 95 plakalı Tofaş otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle, 16 BKU 005 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

