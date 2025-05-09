Kafaya taktığımız şeylerin %85’i asla gerçekleşmiyor! Bilim diyor ki: 'Kuruntu yapmayı bırak' Bilim çözüm sunuyor: “Temizle Butonu”

Gecenin sessizliğinde veya gün içinde zihninizde dönüp duran “Ya şöyle olursa?”, “Peki ya böyle giderse?” soruları aslında sandığınız kadar gerçek değil. Cornell Üniversitesi’nin uzun süreli araştırması, insanların endişe ettikleri şeylerin büyük çoğunluğunun asla gerçekleşmediğini ortaya koydu. Üstelik gerçekleşen azınlık da genellikle ya sorunsuz atlatılıyor ya da kişiye değerli bir yaşam dersi kazandırıyor. Bilim, fazla düşünmenin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı tehdit ettiğini söylerken, uzmanlar basit ama etkili bir çözüm de sunuyor: “Temizle Butonu.”

GERÇEKLEŞEN %15’TE BİLE ÖĞRENİYORUZ

Geriye kalan %15’lik kısmın içinde bile karamsarlık yerine umut var. Çünkü bu endişelerin %79’u ya sorunsuz çözülüyor ya da insanların hayatına değerli bir ders olarak dönüyor. Yani aslında bizi geceler boyu yoran bu düşüncelerin %97’si tamamen zaman kaybı olarak açıklanıyor.

FAZLA DÜŞÜNMEK VÜCUDU YAĞLANDIRIYOR

Sadece zihinsel değil, fiziksel olarak da zarar veriyor bu kuruntular. Araştırmalar, sürekli stres halinin kortizol hormonunu artırarak yağlanmaya sebep olduğunu gösteriyor. Özellikle karın bölgesindeki inatçı yağların bir sebebi de bitmek bilmeyen stres olabileceği söyleniyor.

CORNELL’DEN 90 SANİYELİK ÇÖZÜM: “TEMİZLE BUTONU”

Peki bu düşünceleri nasıl durduracağız? Cornell Üniversitesi’nin önerdiği “Temizle Butonu” isimli mindfulness tekniği ile beyninizi 90 saniyede resetlemek mümkün. Yapmanız gereken tek şey: Derin nefes almak, birkaç dakika boyunca sadece “şu ana” odaklanmak ve zihninizi temizlemek.

KENDİNE BİR İYİLİK YAP: DERİN BİR NEFES AL

Cornell Üniversitesi’nin çalışmasına göre, zihninizde fırtınalar kopsa da, çoğu sadece sessizce geçip gidecek bulutlardan ibaret. Kendinize bir iyilik yapın: Kuruntularınızı azaltın, bedeninizi rahatlatın, nefes alın. Unutmayın, her şey gerçekten zamanla yoluna giriyor.